À la recherche d’un homme

Je joins ma photo à mon mot pour que vous puissiez mettre une figure sur celle qui vous écrit pour demander une faveur. Je me trouve dans la même situation que le monsieur de ce matin qui n’a aucune envie d’aller sur les réseaux sociaux pour se trouver une compagne de vie.

Comme lui j’apprécie la tranquillité, en même temps que la joie de vivre. Je me plais à sortir tout autant qu’à rester tranquillement à la maison. Je suis une bonne vivante qui chante dans une chorale et qui qui fait du bénévolat dans sa ville. J’ai 80 ans et je vous joins une photo prise récemment pour que vous puissiez voir de quoi j’ai l’air.

Je voudrais pourvoir lui écrire pour lui dire que c’est la première fois depuis longtemps que les mots d’un homme me frappent à ce point et j’apprécierais pouvoir le rencontrer. Je vous indique donc mes coordonnées à lui communiquer.

A.C.

La seule réponse positive, et j’espère agréable pour vous, que je puis vous donner, c’est que vous êtes magnifique sur la photo. Sauf que je ne puis établir de contact entre les gens qui m’écrivent. Mais le seul fait de savoir que quelqu’un de compatible avec vous existe quelque part, devrait garder votre espoir vivant.