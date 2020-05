Automne 2020: des dimanches tout en variétés à TVA

TVA sortira l’artillerie lourde en variétés les dimanches soirs à l’automne. Après le dernier droit de La Voix, prévu pour septembre, deux nouvelles émissions animées par Charles Lafortune et Marc Dupré, en humour et en musique, affronteront Tout le monde en parle en octobre.

• À lire aussi: Radio-Canada dévoile sa grille automne-hiver

Il faudra toutefois attendre en 2021 pour assister à de nouvelles prouesses des danseurs de Révolution, même si la troisième saison de la compétition de danse avait originalement été annoncée pour l’automne 2020. Raison du report? Les directives de la santé publique devant la pandémie de COVID-19, évidemment.

«Les restrictions relatives au maintien des mesures de distanciation physique et sociale ne permettent malheureusement toujours pas la tenue d’enregistrement devant public surtout avec une équipe de production de l’envergure de celle de Révolution. De plus, elles ne donnent pas la possibilité aux danseurs évoluant en groupe de faire les entraînements nécessaires en vue des tournages», a expliqué TVA mercredi.

Pour les mêmes raisons, la chaîne a également tiré un trait définitif sur la fiesta hebdomadaire de Maripier Morin, Studio G, qui n’a pas été renouvelée. Une décision qui permettra peut-être à l’animatrice de rebondir ailleurs dans la grille horaire dans la prochaine année.

Quant à la résurrection de Star Académie, il était déjà établi qu’elle aurait lieu à l’hiver 2021.

La famille à l’honneur

C’est donc en septembre qu’on connaîtra l’issue de la huitième édition de La Voix. L’animateur Charles Lafortune et les coachs Garou, Cœur de pirate, Marc Dupré et Pierre Lapointe, ainsi que les candidats, reprendront du service le temps de six semaines.

Une première émission spéciale récapitulera les moments forts de l’hiver, puis on enchaînera avec les Chants de bataille et quatre épisodes des Directs, qui seront produits et présentés dans le respect des mesures sanitaires qui prévaudront à la rentrée. Comme toujours, le public élira son ou sa favori(te).

Charles Lafortune ne prendra pas de pause au sortir de La Voix. On le retrouvera plutôt dans un nouveau décor, celui de Bijoux de famille, concept créé ici par Pixcom et Québecor Contenu, qu’on décrit comme «un heureux mélange de vives discussions et de "comedy club"». Douze rendez-vous d’une heure réuniront trois personnalités, dont des humoristes, qui offriront des numéros décapants ayant pour thème la famille. Lafortune se mouillera aussi en «stand up» à l’occasion.

Autre joyau qui risque de faire du bruit: l’adaptation québécoise de The Recording Studio (un format de Fremantle), que pilotera Marc Dupré, où des gens du public réaliseront un rêve en enregistrant une chanson, qu’ils dédieront ensuite à une personne significative de leur choix, pour souligner un événement important, un anniversaire ou simplement pour faire plaisir.

En compagnie du directeur musical Fred St-Gelais, Dupré encadrera les participants dans leur projet, dans un contexte professionnel, avec d’autres noms importants de l’industrie de la musique, dont des réalisateurs. Zone 3 et Québecor Contenu produiront les 12 rencontres, qui ne portent pas encore de titre en français.

«Nos équipes créatives et nos partenaires en production ont su innover pour proposer à TVA des contenus forts pour rassembler les Québécois les dimanches soirs. Après plusieurs semaines d’incertitudes causées par la crise que notre industrie a dû traverser, nous sommes heureux d’ajouter de nouvelles productions d’ici à la grille d’automne et de confirmer aux téléspectateurs le retour attendu de La Voix. Décidément, grâce à ces émissions empreintes de folie, de joie et de bonheur, les dimanches d’automne à TVA feront un grand bien!», a mentionné Denis Dubois, vice-président, contenus originaux, Québecor Contenu.