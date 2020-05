COVID-19: Québec dévoile le rapport de l'armée sur la crise en CHSLD

Le gouvernement du Québec rend public un rapport des Forces armées canadiennes dans nos résidences pour aînés.

• À lire aussi: Tous les développements de la pandémie

Le rapport de 60 pages fait état de plusieurs manquements dans les CHSLD de la province où des militaires ont prêté main-forte: plusieurs résidents sont contaminés par la COVID-19, il manque de personnel et de médecins de garde, la prévention et le contrôle de la contamination ne respectent pas les normes établies par le CIUSSS, et ce, dans plusieurs des établissements.

Pour consulter le rapport, cliquez ici.

Plus de détails à venir...