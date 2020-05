Des dentistes craignent de ne pas être prêts pour le 1er juin

Alors que le Québec poursuit son déconfinement, plusieurs dentistes pourraient ne pas être prêts à rouvrir leurs portes la semaine prochaine.

Les recommandations du ministère de la Santé concernant les masques et les normes de ventilation ont été modifiées le 22 mai dernier, soit à peine une semaine et demie avant la réouverture prévue des cabinets de dentiste le 1er juin.

La dentiste Danièle Larose consacre son temps aux consultations d’urgence dans son cabinet, mais doit également trouver le temps de se préparer pour la grande réouverture.

«Avant, on avait certaines normes de ventilation et maintenant, on nous a rajouté deux à trois fois plus de règlements à ce niveau-là. Donc, les unités d'air qu'on s'était déjà procurés, est-ce qu'on retourne ça? Comment on fait pour se trouver ces unités d'air là?» se questionne la Dre Larose.

Selon les nouvelles directives, le masque de type N-95 est désormais obligatoire pour la grande majorité des procédures. L’enjeu demeure l'approvisionnement.

La Clinique Dentaire Beaubien a assez de matériel de protection pour une semaine d’opération, mais impossible de voir plus loin.

«[Les masques] sont très difficiles à trouver et très dispendieux. Les prix ont explosé au niveau de ces masques... Il y a un grand manque et on a zéro aide gouvernementale», déplore le Dr Raja Hanna, chirurgien dentiste.

«Il y a certaines de ces mesures-là qui sont peut-être de précaution extrême et puis effectivement, dans bien des cas, ça risque de retarder notre ouverture», croit le Dr Carl Tremblay, président de l’Association des chirurgiens dentistes du Québec.

L'Ordre des dentistes du Québec reconnaît qu'il pourrait y avoir des délais et promet de suivre la situation de près.

«Nous menons présentement une consultation auprès des dentistes afin d’obtenir un portrait plus clair de la situation. Cela nous permettra d’accompagner les membres, en collaboration avec tous les partenaires, pour les aider à relever cet important défi», affirme Guy Lafrance, président de l’Ordre des dentistes du Québec.

Ce défi de logistique entrainera également des coûts majeurs pour les dentistes et donc, possiblement, des répercussions pour les patients.