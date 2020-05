Disparition d’un octogénaire: ouvrez l’œil, demande la police de Québec

Le temps presse pour retrouver un octogénaire souffrant d’importants problèmes cognitifs qui est porté disparu depuis lundi à Québec et dont on craint pour la santé et la sécurité.

Après la réception d’une «information crédible», la police de Québec s’est déplacée mercredi dans le secteur de Charlesbourg, où elle demande à la population d’ouvrir l’œil pour l’aider à localiser Nam Bounmy, un homme de 84 ans.

Elle a déplacé son poste de commandement au Centre de loisirs du Petit-Village situé sur le boulevard du Loiret près de la rue de Nemours, tandis que des policiers de l’unité de recherche et de sauvetage sont à l’oeuvre sur le terrain.

D’après les autorités, M. Bounmy pourrait se trouver dans les environs.

#DISPARITION | Les recherches se poursuivent afin de retrouver Nam Bounmy, 84 ans. Un poste de commandement sera présent à 14h au Centre de loisirs du Petit-Village situé sur le boulevard du Loiret près de la rue de Nemours, à Québec.https://t.co/v06Sv7aFag pic.twitter.com/GfH5Va7I1k — Service de police de la Ville de Québec (@SPVQ_police) May 27, 2020

«On demande aux gens aux alentours, dans ce secteur-là, de vérifier si ce monsieur pourrait peut-être se trouver sur leur terrain privé», a affirmé la porte-parole du SPVQ, Sandra Dion.

Des enquêteurs seront sur place à compter de 14 h, mercredi et toute personne détenant de l’information ou des éléments qui pourraient aider à localiser M. Bounmy est invitée à venir les rencontrer.

Jusqu’ici, les recherches de la police sur le terrain s’étaient concentrées près du boulevard Sainte-Anne dans l’arrondissement de Beauport, où il a été vu pour la dernière fois lundi vers midi.

Pour l'instant, rien n’indique que le disparu a été victime d'un crime. Selon l’hypothèse envisagée, il pourrait simplement être désorienté.

Description de Nam Bounmy, 84 ans:

5’4’’ (1,65 m)

125 lb (56 kg)

Yeux bruns

Cheveux gris

Il portait un manteau bleu et un pantalon court gris

Pour transmettre une information qui sera traitée de façon confidentielle, composez le 418 641-AGIR (2447) ou le 1 888 641-AGIR pour les gens de l’extérieur de la ville de Québec (sans frais partout à travers l’Amérique du Nord). Le dossier en référence est le QUE-200525-00181.