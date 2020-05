En déconfinement: Pierre Brassard anime «en toute sécurité»

Malgré le confinement des dernières semaines, Pierre Brassard a pu continuer à animer ses deux émissions de radio, Pouvez-vous répéter la question ? et Parasol et gobelets, sur les ondes de Radio-Canada Première.

« J’ai la chance d’animer en toute sécurité à Radio-Canada, mentionne Pierre Brassard. Les gens nous écrivent pour nous dire qu’ils sont heureux qu’on soit en ondes. Ça leur fait du bien d’être accompagnés. »

Confiné avec sa copine des 14 dernières années, Isha, et leur chien, un labernois de cinq ans, Kyara (« la reine de la maison ! »), l’animateur a profité du confinement pour continuer de créer. « J’ai tourné beaucoup de petites vidéos que j’ai partagées sur mes réseaux sociaux. Je dessine aussi, parfois sans but, juste pour libérer mon esprit ou passer le stress. »

Avec sa conjointe, Pierre Brassard indique avoir un projet de livre. « Il est encore trop tôt pour en parler. Elle écrit, j’illustre. » Le couple a aussi passé du temps à donner un peu d’amour à sa terrasse. « Elle risque d’être utile dans les prochaines semaines... », fait-il remarquer.

Famille à la rue

Quand on lui demande ses coups de cœur télé, l’animateur répond spontanément C’est comme ça que je t’aime. « J’ai accroché, j’ai dévoré, j’ai tout aimé », dit-il.

Aussi, grâce à une suggestion de Laurent Paquin, il s’est mis à regarder la série canadienne Schitt’s Creek. « La proposition est très drôle. C’est une famille riche qui se retrouve à la rue et leur seule option est d’habiter dans un motel. Il y a six saisons, donc j’en ai beaucoup devant moi à regarder. »

Pierre Brassard indique être également intrigué par la nouvelle série documentaire de Rose-Aimée Automne T. Morin, Comment devenir une personne parfaite, sur vero.tv.

Sur la plateforme cinemamoderne.com, Pierre Brassard a vu Désolé de vous avoir manqué (Sorry We Missed You), du Britannique Ken Loach. « C’est un film qui est allé à Cannes en 2019. C’est un peu déprimant, mais comme d’habitude très réaliste. C’est à voir un jour où le moral est bon ! J’aime beaucoup en ce moment avoir accès aux plus récents films grâce aux plateformes en ligne. »

Dans un élan de nostalgie, il s’est aussi replongé dans des comédies classiques françaises qu’il avait vues plus jeune. « J’ai regardé La Chèvre, avec Gérard Depardieu et Pierre Richard. Ce n’était pas si rythmé que dans mon souvenir, mais pour voir ces deux monstres sacrés, ça vaut la peine. »

Pierre Brassard a fêté ses 54 ans le 24 avril dernier « en confinement et via Zoom (rires) ! ». Comme cadeau de sa blonde, il a notamment reçu quelques vinyles de la boutique Aux 33 tours, dont celui de Billie Eilish, When We All Fall Asleep, Where Do We Go?.

Les suggestions de Pierre Brassard

Séries télé

C’est comme ça que je t’aime

Schitt’s Creek

Les films