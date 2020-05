[EN IMAGES] Un col bleu coincé pendant plus de deux heures dans la cabine de son camion

Un col bleu de la Ville de Montréal a vécu des heures angoissantes, mercredi avant-midi, coincé à bord de son camion-benne immobilisé à l’envers, en bordure de la voie de service de l’autoroute 40, dans l’est de la métropole.

Le spectaculaire accident s’est produit vers 9 h 15, dans la bretelle menant au boulevard Bourget depuis la desserte de l’autoroute métropolitaine.

Pour une raison encore inconnue, le chauffeur aurait effectué une violente sortie de route et son camion-benne – identifié aux couleurs de l’arrondissement de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve – s’est retrouvé les quatre fers en l’air, au beau milieu de la bretelle.

MAXIME DELAND/AGENCE QMI

Selon nos informations, les membres inférieurs du col bleu étaient coincés sous le volant du camion, l’empêchant ainsi d’évacuer la cabine.

Aidés de deux remorqueuses qui stabilisaient le poids lourd, les services d’urgence ont travaillé d’arrache-pied pendant plus de deux heures avant de finalement réussir à extirper le camionneur de sa fâcheuse position.

Il était à ce moment conscient et souffrait de blessures au bas du corps. Il a été transporté d’urgence à l’hôpital pour subir les traitements appropriés.

Une enquête a été ouverte par la police de Montréal pour tenter d’établir la cause et les circonstances entourant cet accident, qui aurait facilement pu prendre une tournure beaucoup plus tragique.

MAXIME DELAND/AGENCE QMI

La Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) se penchera également sur les causes de cet accident de travail.

L’incident a forcé la fermeture d’une portion de la voie de service de l’autoroute 40 est et du boulevard Bourget. Cela a évidemment causé un important bouchon de circulation dans le secteur.