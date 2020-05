Ils sont masqués et sans clim en pleine canicule

Combinées à la COVID-19, la chaleur extrême qui s’abat sur le Québec et la climatisation souvent déficiente dans les CHSLD suscitent beaucoup d’inquiétudes chez les préposés aux bénéficiaires.

« C’est épouvantable la chaleur dans les chambres sans climatisation. Et à cause de la crise, on est habillés en double. Je porte du linge sous mon uniforme, car je ne sais pas si l’ensemble bleu de préposé est bien lavé. Puis, je porte la blouse, un masque, une visière, des lunettes de protection et mes lunettes de vue », décrit Annie Dumberry, préposée au CHSLD Henriette-Céré, à Longueuil.

Sa collègue Linda Paquet acquiesce. « On est obligé de baisser les rideaux dans les chambres, car le soleil est à son zénith, décrit-elle.

La canicule ne fait que commencer, l’humidité n’est pas encore entrée dans le bâtiment. Demain (aujourd’hui), ça va être un four ici. »

Caroline Renaud, préposée aux bénéficiaires au Centre d’accueil Marguerite-Adam, à Belœil, ajoute que « dans les chambres, il fait vraiment chaud. Quand on donne un bain aux résidents, on se sent comme dans un sauna ».

Frédérique, qui travaille au CHSLD Saint-Laurent, ne cache pas ses appréhensions. « Avec les combinaisons, les masques et les blouses en plastique, on ne respire pas, insiste-t-elle. Ça va être quelque chose. En plus, on a peu d’air conditionné, c’est une vieille bâtisse. »

Norah, préposée au CHSLD de Notre-Dame-de-Lourdes, à Québec, précise que « lorsqu’on a fait la toilette des résidents (hier), on les a habillés léger. On a essayé de donner à boire à chaque instant. On leur donne de l’eau souvent et de la crème glacée pour les rafraîchir ».

Le Conseil pour la protection des malades devrait d’ailleurs déposer, d’ici la fin de la semaine, une requête devant les tribunaux afin de forcer le gouvernement à installer l’air conditionné ou un système de ventilation dans toutes les chambres de résidents en CHSLD.

La situation est d’autant plus alarmante qu’on prévoit des températures chaudes et humides pour toutes les régions au sud, au centre et à l’ouest du Québec dans les prochains jours.

« Des records de chaleur pourraient être battus ou on va s’en approcher », a résumé André Cantin, météorologue chez Environnement Canada.

Résignés à porter le masque

Si les Québécois sont de plus en plus nombreux à porter un masque dans les rues et dans les grandes surfaces, c’est tout sauf de gaité de cœur, a constaté Le Journal.

Hier, à la sortie du Costco de Sainte-Foy, à Québec, Normand Martel et Michelle Hamelin ne cachaient pas leur exaspération. « C’est vraiment chaud avec le masque », soufflait Michelle. « J’y crois toujours pas. Jamais je n’aurais pensé qu’on se rendrait là au Québec. Mais là, on n’a pas vraiment le choix », ajoutait Normand, fataliste.

Louise Poulin, une autre cliente du Costco, ne comptait pas remettre son masque dans les prochains jours.

Dès aujourd’hui, elle optera pour une visière lorsqu’elle sortira de chez elle. « C’est bien mieux. Ça se retire plus facilement. En plus, avec cette chaleur... »

Représentante commerciale, Maryse Messier portait justement une visière fournie par son employeur.

« Dans mon métier, ça passe beaucoup par l’expression du visage. Donc, je préfère de loin la visière au masque. Je me fais d’ailleurs beaucoup regarder avec ma visière », lance-t-elle en riant.

— Avec la collaboration de Nicolas Saillant, d’Antoine Lacroix, d’Erika Aubin et de Clara Loiseau

Conseils pour la chaleur

Boire beaucoup d’eau , sans attendre d’avoir soif

, sans attendre d’avoir soif Passer 2 à 3 heures par jour dans un endroit frais ou climatisé

ou climatisé Prendre au moins une douche ou un bain frais par jour ou rafraîchir sa peau plusieurs fois par jour avec une serviette mouillée

ou avec une serviette mouillée Fermer les rideaux

Le soir et la nuit, ouvrir les fenêtres pour ventiler

Réduire les efforts physiques

Ne jamais laisser un enfant seul dans une voiture ou une pièce mal ventilée

dans une ou une Prendre des nouvelles de ses proches, surtout ceux qui sont plus à risque

Source : Santé publique de Montréal

Le bilan du jour

Cas dans le monde: 5 588 400

Décès dans le monde: 350 417

Cas au Canada: 88 090

Cas au Québec: 48 598 + 614 par rapport à lundi