Immobilier : «chute importante» à prévoir au Québec, prévient la SCHL

Le marché immobilier québécois va enregistrer une « chute importante » des ventes de propriétés et des valeurs de celles-ci au moins jusqu’en 2022, prévoit la Société canadienne d’hypothèque et de logement (SCHL).

« Après avoir fortement diminué en 2020, les mises en chantier, les ventes et les prix devraient commencer à se redresser vers le milieu de 2021, avec la levée des mesures de confinement. (Mais) les ventes et les prix resteront probablement sous leurs niveaux d’avant la COVID-19 d’ici la fin de l’horizon prévisionnel, en 2022 » a estimé mercredi l’économiste en chef de la société d’État, Bob Dugan, dans un rapport spécial.

À l’échelle canadienne, les mises en chantier vont « probablement » diminuer de 51 à 75 % en 2020 par rapport à leurs niveaux d’avant la COVID-19. Puis elles se redresseront peu à peu à partir de l’an prochain.

La SCHL s’attend aussi à ce que le nombre de ventes baisse de 19 à 29 % par rapport à leur niveau d’avant la COVID-19 cette année. On peut s’attendre à une reprise progressive à partir de la fin de l’année.

Les propriétaires actuels devront s’armer de patience s’ils souhaitent vendre, ou accepter un prix moindre que ce qu’ils auraient pu toucher avant le début de la pandémie de coronavirus. Selon la SCHL, le prix moyen baissera de 9 à 18 % à l’échelle nationale par rapport aux niveaux pré-COVID-19. Ce n’est qu’à partir de la première moitié de 2021 que les prix commenceront à remonter peu à peu.

Le moment précis et la rapidité de la reprise sont « très incertains », en raison de la récession « historique » que s’apprête à vivre le Canada, précise la SCHL.

De façon générale, ce sont l’Alberta et la Saskatchewan, qui dépendent fortement du pétrole, qui seront les plus touchées par la crise. Mais le Québec et l’Ontario sont les plus touchées au niveau des mises en chantier.

« Dans les provinces les plus peuplées que sont l’Ontario, le Québec et la Colombie-Britannique, les perspectives sont généralement semblables en ce qui concerne l’ampleur des baisses attendues en 2020 et en 2021, par rapport aux niveaux d’avant la pandémie. Il y a toutefois quelques différences notables. Il est probable qu’en 2020 et en 2021, les mises en chantier d’habitations diminueront moins en Colombie-Britannique qu’au Québec et en Ontario.

« Toutefois, les ventes et les prix diminueront probablement davantage en Ontario qu’en Colombie-Britannique et au Québec », précise le document.

