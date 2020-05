Raphaël Lessard aurait souhaité un meilleur résultat à sa première course de la série des camionnettes NASCAR après un peu plus de trois mois d’absence.

Classé 15e à l’arrivée sur les 40 engagés au circuit de Charlotte, en Caroline du Nord, le pilote de Saint-Joseph de Beauce s’est toutefois montré satisfait de sa prestation.

Joint après sa course, il a expliqué qu’il s’est battu, surtout en début d’épreuve, avec une camionnette capricieuse dont on n’a pas trouvé les réglages fructueux pour en améliorer le comportement.

« C’est certain, a-t-il raconté, en entrevue au Journal, que le fait de n’avoir jamais couru à Charlotte a joué contre moi. D’autant plus qu’aucune séance d’essais libres ni de qualifications n’avaient été organisée. »

En raison de la COVID-19, les autorités de NASCAR, ont décidé de limiter le temps de piste des pilotes. Dans le cas de la série des camionnettes, le programme de la journée ne comporte que la course divisée en trois segments.

Photo courtoisie, écurie BMK

En mode apprentissage

S’il peut compter sur l’expertise de l’une des plus puissantes du plateau, l’écurie Kyle Busch Motorsports, le Québécois de 18 ans, qui n’en était qu’à son huitième départ dans la série, reconnaît qu’il est toujours en mode apprentissage.

« Je dois encore m’améliorer, a-t-il avoué, surtout quand j’affronte des pilotes aguerris et redoutables comme Chase Elliott [le vainqueur de l’épreuve] et mon patron Kyle Busch [qui a terminé au deuxième rang]. Je réalise aussi que je dois apprendre à être plus agressif envers mes rivaux. C’est une technique que je suis en train d’approfondir. »

Le jeune Beauceron a raison. L’intimidation joue un rôle important en NASCAR.

Quand Lessard a fait savoir qu’il était un peu plus satisfait de son bolide à la fin du premier segment, son chef d’équipe a pris la décision audacieuse de le garder en piste plutôt que d’effectuer un arrêt au puits de ravitaillement. C’est donc de la deuxième place qu’il s’est élancé lorsque le drapeau vert a été agité pour la relance.

Deux tours menés

La réputation de Mike Hillman Junior n’est plus à faire. Il voulait permettre à son jeune protégé de rouler en avant pour acquérir plus d’expérience. Et Lessard a bien répondu à l’appel en s’emparant de la tête.

« J’ai mené mes deux premiers tours à vie en camionnettes et ç’a été très enrichissant, a souligné Lessard. Je savais toutefois que j’avais plusieurs pilotes plus rapides derrière moi qui allaient me doubler éventuellement. »

La prochaine course de Lessard aura lieu le 6 juin en après-midi au complexe d’Atlanta, un autre tracé qu’il devra découvrir sans y avoir roulé avant le signal du départ.