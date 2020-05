La truite n’est pas en confinement dans Portneuf

À l’instar de bien des amateurs de pêche, j’ai décidé de me rendre lundi dernier dans la réserve de Portneuf pour y vivre une journée de pêche en temps de pandémie. Chose certaine, cette dernière n’affecte pas la truite.

« Au fil des ans, nous avons travaillé à améliorer au maximum la qualité de pêche sur notre territoire », avance le directeur de la réserve, M. Mathieu Caron.

« Nous avons ainsi développé différents types de lacs, à savoir certains où il y a de la quantité et d’autres où c’est la qualité qui prime. Je crois qu’aujourd’hui, nous sommes en mesure d’offrir une belle qualité de pêche, quelles que soient les préférences des amateurs. »

Effectivement, pour avoir fréquenté de façon assidue le territoire de cette réserve depuis plusieurs années, j’ai pu constater que les efforts mis de l’avant ont porté fruit. Aujourd’hui, la taille des truites est plus imposante.

« Nous sommes parfaitement conscients que le pêcheur vient d’abord et avant tout pour vivre une expérience de pêche satisfaisante, ajoute le directeur. C’est pour cette raison que dans le plan de pêche, nous avons des lacs où les prises sont très faciles et en quantité, alors que pour d’autres lacs, il faudra mettre beaucoup plus d’efforts, mais les truites capturées vont récompenser le pêcheur. »

LA PANDÉMIE

Tous les efforts ont été mis en place pour respecter les normes édictées par la santé publique pour la pêche quotidienne en temps de pandémie.

À l’extérieur, on a aménagé un corridor d’accès au poste d’accueil. On n’accepte qu’une seule personne par groupe pour la délivrance du droit d’accès.

« Nous avons limité au maximum les contacts afin de respecter les normes. Cela a demandé beaucoup de travail et d’ajustements, mais pour l’instant, comme c’est la seule formule de pêche disponible, il fallait agir ainsi », précise M. Caron.

Présentement, le nombre de lacs pour la pêche quotidienne a été augmenté. Certains lacs qui étaient rattachés à des hébergements ont été temporairement ouverts pour la pêche quotidienne. Toutefois, aussitôt que les chalets seront disponibles à nouveau pour des séjours, ces lacs vont retourner à leur vocation première.

PLUSIEURS ESPÈCES

Un autre point très important qui milite en faveur de cette réserve, c’est la variété d’espèces.

En plus de la truite mouchetée, il est possible d’y pêcher le touladi (truite grise), l’omble chevalier (truite rouge) et la moulac, un mélange de truite grise et de truite mouchetée. Il y a même des lacs où on retrouve une population de maskinongés, le cousin du brochet.

Lors de notre sortie, nous avions demandé un lac où il y avait la possibilité de prendre de beaux spécimens. Nous avons déployé de gros efforts durant plusieurs heures. À quatre pêcheurs, nous avons capturé cinq truites dont certaines faisaient osciller la balance jusqu’à trois livres.

Nous avons pu les déjouer avec les nouvelles Amazing Spoon que Bruno Morency a lancées sur le marché cette saison. Les cuillères de couleur orange et les bleues ont été les plus performantes. Ces cuillères ressemblent à la Lake Clear par leur forme sauf qu’elles sont peintes entièrement, des deux côtés.

Cela leur assure une luminosité plus constante. Elles sont disponibles dans plusieurs autres couleurs.

Pour s’informer sur la réserve de Portneuf, il suffit de composer le 418 323-2028.

Qui sait, vous pourrez peut-être participer au concours du Club des deux livres, devenir membre et peut-être remporter un des prix à l’enjeu.

Pas seulement des vers de terre

Contrairement à ce que bien des pêcheurs croient, selon le spécialiste Bruno Morency, la truite mouchetée ne mange pas que des vers de terre ou des insectes. Il pêche très souvent avec des poissons-nageurs en début de saison, autant pour la truite mouchetée que pour la truite grise. C’est pour cela qu’il a créé sa ligne de poissons-nageurs Luminus. Il utilise très souvent des modèles de 2 ouces parce qu’en début de saison, les ménés ne sont pas si gros. Les petits alevins mesurent entre un et deux pouces à cette période. Il faut donc essayer d’imiter le plus possible les proies naturelles qui vivent dans le lac où vous pêchez.