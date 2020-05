La vérité est parfois bonne à dire

Je vous ai entendue dans une entrevue à l’émission « Les francs tireurs » dans laquelle l’animateur Benoit Dutrizac tentait de vous sortir les vers du nez sur : « Faut-il ou pas dire à une amie qu’on est au courant que son mari la trompe ? » J’ai apprécié votre opinion mais j’aimerais vous donner la mienne et vous dire comment je procéderais.

Si je savais de source sûre que c’est le cas pour une de mes amies, je m’assurerais d’abord de son envie de savoir une telle vérité. Ne pouvant donc lui poser directement la question pour ne pas faire naître un doute chez elle, j’inventerais une situation fictive dans laquelle, me trouvant avec une autre amie, on s’était demandé si on aimerait ça le savoir si jamais ça nous arrivait.

J’exprimerais alors mon point de vue de femme qui veut savoir à tout prix, puisque c’est ça que je pense, et j’inventerais que ma supposée amie m’a dit qu’elle préférerait ne pas le savoir. C’est évident que je n’aborderais ce genre de sujet que dans des conditions favorables à la confidence, pour la mettre en position dem’en faire elle-même.

Si elle me confie qu’elle préférerait savoir la vérité, ça me rassurerait sur le fait que je peux lui dire ce que je sais et ne pas avoir à m’inquiéter pour la poursuite de notre amitié. Car elle ne pourrait pas m’en vouloir d’apprendre quelque chose qu’elle voulait savoir. Je lui aurais rendu service selon son désir.

Sereine malgré mes 80 ans

Votre suggestion de façon de faire est correcte en soi. Mais sans vouloir la déprécier, à votre place, je m’enlèverais de l’idée qu’une femme qui m’aurait dit vouloir connaître la vérité à propos d’une éventuelle tromperie de la part de son conjoint, me conservera son amitié une fois la révélation faite.

Un des cas auxquels je faisais référence dans cette entrevue concernait justement une dame qui avait révélé semblable tricherie de la part de son mari à sa meilleure amie qui disait vouloir savoir la vérité. Sauf qu’une fois le pot aux roses dévoilé, non seulement elle n’a plus voulu revoir sa supposée meilleure amie, mais elle a poursuivi son union avec le tricheur, comme si rien ne s’était passé.

L’âme humaine est ainsi faite que quand l’amour vient brouiller les cartes et que l’orgueil est mis à rude épreuve, certains principes prennent le bord. Si on pense bien faire en parlant, libre à soi. Mais il faut toujours le faire en sachant que ça peut marquer la fin d’une amitié.