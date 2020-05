Le dernier concert de Led Zeppelin sur YouTube

Led Zeppelin présentera l’intégrale de son concert réunion de 2007, samedi, sur sa chaîne YouTube.

John Paul Jones, Jimmy Page, Robert Plant et le batteur Jason Bonham, fils de John, décédé en 1980, s’étaient réunis, le 10 décembre 2007, pour un seul et unique concert, à l’aréna O2, à Londres. Il s’agissait d’une soirée hommage à Ahmet Ertegun, cofondateur de l’étiquette de disques Atlantic et ami de la célèbre formation.

Led Zeppelin avait interprété 16 chansons lors de ce concert événement présenté devant 20 000 spectateurs. Vingt millions de personnes s’étaient inscrites afin de mettre la main sur ces précieux billets.

Le quatuor avait revisité, lors de cette soirée, l’ensemble de son répertoire incluant les Black Dog, Nobody’s Fault But Mine, No Quarter, The Songs Remains the Same, Kashmir, Rock And Roll et Stairway to Heaven.

Led Zeppelin avait interprété pour la première fois en spectacle les pièces Ramble On et For Your Life lors de cette soirée.

Le concert, qui était disponible en DVD, sera mis en ligne samedi à 15h et pour une durée de trois jours sur la chaîne YouTube de la formation.