Le mobilier bientôt de retour sur les Plaines

La Commission des champs de bataille nationaux (CCBN) compte procéder à la réinstallation du mobilier urbain sur les plaines d’Abraham d’ici peu, même si aucune date n’est encore précisée, malgré le déconfinement.

Bien que les bancs et les poubelles soient en place autour de la piste multifonctionnelle, près du Musée national des beaux-arts, les tables à pique-nique se font toujours attendre.

« Comme vous l’avez remarqué, le parc est accessible, mais n’est pas ouvert officiellement. Les blocs sanitaires, le pavillon de services et le Musée des plaines sont fermés jusqu’à nouvel ordre et le mobilier n’est pas encore installé », a affirmé Nathalie Allaire, coordonnatrice du service des communications au CCBN.

Selon Mme Allaire, le confinement dû à la COVID-19 a occasionné des retards au niveau du calendrier, mais la situation est en voie de se rétablir, dit-elle, avec le retour sur le terrain des équipes d’entretien.

L’accès à la circulation automobile par la Croix du Sacrifice demeure interdit. La CCBN n’a pas encore statué quant à sa réouverture prochaine. Néanmoins, les piétons peuvent profiter des lieux à leur guise.

« La situation exceptionnelle de la pandémie évolue rapidement et la CCBN s’arrime avec les décisions des autorités en matière de santé publique et met en application les mesures prescrites dans les meilleurs délais », a indiqué Mme Allaire.

En ce qui concerne le Jardin Jeanne-d’Arc, il sera aménagé comme à l’habitude puisque l’équipe des serres est retournée au travail en même temps que l’ouverture des pépinières. La saison musicale 2020 du kiosque Edwin-Bélanger, qui devait débuter le 14 juin, a, pour sa part, été annulée.

Terrasse Dufferin

Du côté de Parcs Canada, on confirme que les bancs de la terrasse Dufferin seront installés dès la semaine prochaine.

Chaque année, Parcs Canada retire une partie des bancs de la terrasse à la fin de l’automne afin de préparer la saison hivernale, notamment pour l’installation de la glissade sur la terrasse.

À partir du 1er juin, Parcs Canada procédera au retrait des bandes de la glissade de la terrasse Dufferin pour libérer l’espace afin de permettre le nettoyage printanier et rétablir la libre circulation des piétons.

Balustrade

La réfection de la balustrade, débutée l’automne dernier, se poursuivra jusqu’à la mi-août, soit quelques semaines plus tard que prévu sur le calendrier initial. Les derniers travaux de restauration de cet ouvrage ont été réalisés en 2006 par Parcs Canada sur les sections situées entre les kiosques Frontenac et Lorne.