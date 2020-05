Les Homardises chez vous

Quelques jours avant que la Direction de la santé publique annonce toute une série de mesures concernant l’épidémie en cours, l’équipe de Cité-Joie de Lac-Beauport travaillait à peaufiner les derniers détails des Homardises, soirée-bénéfice qui devait se tenir le 25 mai sur la scène du Grand Théâtre de Québec. Vous connaissez la suite... La soirée a été annulée. Mais les Amis de la Fondation Cité-Joie ont trouvé une autre façon originale d’amasser des fonds avec la formule spéciale pandémie COVID-19 des Homardises, qui se tiendra dans la semaine du 6 au 13 juin. Pour participer, vous devez vous inscrire à: https://www.jedonneenligne.org/fondationcitejoie/HO2020/. À la suite de votre inscription au coût de 300$, le Comité des Homardises aura le plaisir de vous faire livrer chez vous une boîte cadeau comprenant un bon d’achat de 50$ échangeable à la Poissonnerie SBL, une bouteille de vin sélectionnée, deux fameux tabliers des Homardises et une mignardise.

D’autres détails à https://fondationcitejoie.com/

Généreux pour son alma mater

La Fondation de l’UQAR vient de procéder à la remise de 70 000$ en bourses à des finissantes et à des finissants de l’UQAR grâce à la générosité du diplômé Bernard Pouliot (photo). L’octroi de ces 35 bourses de 2000$ chacune s’est fait par le biais d’un tirage au sort parmi les finissantes et les finissants du trimestre d’hiver. Une contribution spécifique de 100 000$ de Bernard Pouliot versée dans le contexte des festivités entourant le 50e anniversaire de l’UQAR permettra d’offrir un total de 50 bourses de 2000$ chacune. Diplômé de l’UQAR en administration (1974) et demeurant à Hong Kong depuis plus de 35 ans, Bernard Pouliot a une générosité sans précédent envers son alma mater, comme en témoigne la mise en place d’un fonds capitalisé dont la valeur dépasse aujourd’hui le million de dollars. Le Fonds Bernard Pouliot permet à la Fondation de remettre des bourses d’excellence en administration, de favoriser la mobilité étudiante et de soutenir le développement de projet en entrepreneuriat mis en place par les étudiantes et les étudiants de l’UQAR. (Photo Bernard Pouliot)

Du baseball à Montréal

En souvenir, le 27 mai 1968. Après la Ligue américaine, la Ligue nationale de baseball procède à son tour à une expansion en votant l'admission de deux équipes: les Expos de Montréal et les Padres de San Diego. Le circuit comptera 12 formations pour la saison 1969. La concession des Expos coûte 10 M$.

Anniversaires

Raymond Nadeau (photo), président de la firme Le Concierge, 63 ans... Shiloh Nouvel Jolie Pitt, fille de Angelina Jolie et de Brad Pitt, 14 ans... Paul Bettany, acteur britannique, 49 ans... Nathalie Mallette, comédienne québécoise, 55 ans... Gaston Therrien, analyste sportif à RDS, 60 ans... Michel Noël, propriétaire du golf Mont-Tourbillon... Gaétan Bélanger, propriétaire du cabaret resto Le Folichon, 73 ans... Louis Gossett Jr., acteur américain, 84 ans.

Disparus

Le 27 mai 2019. Jocelyne Blouin (photo), 68 ans, météorologue qui s'est fait connaître en livrant les prévisions météorologiques au quotidien pendant plus de 30 ans au Téléjournal de Radio-Canada... 2019. Bill Buckner, 69 ans, ancien joueur de baseball identifié par plusieurs comme le bouc émissaire de la défaite des Red Sox de Boston en Série mondiale en 1986... 2018. Julio Ribera, 91 ans, dessinateur et scénariste espagnol de bandes dessinées... 2017. Gregg Allman, 69 ans, chanteur et musicien américain du groupe blues rock The Allman Brothers... 2016. Charles Bitsch, 85 ans, cinéaste français de la nouvelle vague et assistant-réalisateur de nombreux films de Jean-Luc Godard et de Claude Chabrol... 2012. Édouard Hamel, 64 ans, fondateur de Croisières AML... 2012. Placide Gaboury, 84 ans, écrivain québécois... 2009. Richard Cloutier, photographe du Journal de Québec pendant 36 ans... 2007. Gilbert Fillion, 66 ans, ancien député bloquiste de Chicoutimi, de 1993 à 1997... 2001. Gilles Lefebvre, 78 ans, figure majeure de la musique canadienne et québécoise... 2000. Maurice Richard, 78 ans, le plus célèbre joueur du Canadien.