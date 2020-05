Les travailleurs de la santé manifestent dans plusieurs villes du Québec

Des travailleurs de la santé ont manifesté dans de nombreuses villes du Québec, mercredi, pour forcer les CISSS et les CIUSSS à respecter leur droit de prendre des vacances cet été.

Des centaines de travailleurs de la santé se sont notamment réunis devant l’Hôpital Pierre-Le Gardeur, à Terrebonne, pour manifester leur mécontentement.

«Ils nous traitent comme des numéros, mais on va leur montrer qu’on n’est pas juste des numéros», a lancé à la foule Stéphane Cormier, président syndical du Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de Lanaudière.

Fatiguée et à bout de souffle, une infirmière rencontrée sur les lieux tenait à participer à ce rassemblement. «J’ai des enfants et un chum. J’ai besoin de pouvoir me ressourcer auprès d’eux cet été. Mais pour l’instant, on ne peut rien s’organiser parce que je ne sais même pas si je pourrai avoir des vacances ni quand je pourrai en avoir», a laissé tomber Mélanie, une travailleuse de la santé qui a préféré taire son nom de famille par crainte de représailles.

Cette série de manifestations a été organisée conjointement par plusieurs organisations syndicales.

Les employés du réseau de la santé se disent morts de fatigue et réclament du répit, ainsi qu'un salaire décent.

Des dizaines de travailleurs se trouvaient sur les terrains de l’Hôpital Maisonneuve-Rosemont à Montréal en après-midi avec des pancartes et des drapeaux.

Le Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP) a assuré que les employés manifestaient pendant leur pause.

Les travailleurs de la santé, qui sont sollicités plus que jamais pendant la crise de la COVID-19, n’ont pas été en mesure de prendre de vacances depuis plus de deux mois.

«Les gens ont besoin de leurs vacances, il faut leur donner un moment de repos. Tu ne peux pas être dans un marathon continuel et ne pas avoir cette pause-là», a affirmé Marc Ranger, directeur québécois du SCFP.

D’autres manifestations étaient prévues, notamment devant le CHSLD Notre-Dame-de-la-Merci dans le nord de Montréal. Une marche devait aussi avoir lieu entre le CHSLD Manoir-Trinité et l’Hôpital Pierre-Boucher sur la rive sud.

Du côté de Québec, une manifestation s’est tenue devant l’Hôtel Le Concorde sur la Grande Allée, au centre-ville. L’hôtel a été transformé en centre pour accueillir des patients de la COVID-19.