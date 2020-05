Magnifique loft situé sur la rue Panet à vendre pour 498 000$

Ce magnifique loft lumineux offre des vues, de l'intimité et de la sophistication dans un projet-boutique de caractère.

À la fois moderne et unique en son genre, ce magnifique loft situé sur la rue Panet offre un espace de rêve et même une chambre fermée!

La propriété présentement à vendre au coût de 498 000$ est située dans une bâtisse construite en 1913, ce qui lui confère un look industriel tout à fait charmant.

Grandes fenestrations, îlot de cuisine vaste et pratique, chambre fermée et salle de bains aérée, cette unité a tout pour elle.

Par ailleurs, l'unité inclut l’accès à un casier de rangement et un espace dans la cave à vin commune du bâtiment, en plus d'une terrasse commune avec spa sur le toit! Un gros plus à considérer!

Découvrez son décor dans la vidéo ci-dessus!

Pour tout savoir sur cette propriété, c'est par ici.