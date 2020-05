Philippe Bond: un projet de série entamé

Ne soyez pas surpris si vous voyez Philippe Bond défendre un rôle comique et dramatique à la télé dans un avenir rapproché. L’humoriste a une série télé sur les tablettes, mais peut-être pas pour longtemps...

Il y a deux ou trois ans, il s’est mis à l’écriture d’une oeuvre de fiction humoristique et dramatique dont il a complété trois épisodes.

«Ce sont des gars qui viennent d’un même milieu, mais au début de l’âge adulte, ils prennent des chemins différents, explique l’artiste. Ils sont toujours bien amis, mais malheureusement, il y en a qui virent un peu plus croches que d’autres. Il y en a un humoriste, d’autres qui travaillent en construction, d’autres qui ont pris des chemins un petit peu plus houleux. Ça parle beaucoup de rester amis malgré le choix de carrière de ses "chums".»

Bien s’entourer et se lancer

Si l’éventualité de se retrouver devant les caméras le temps de sa propre émission représentera assurément un défi, Philippe Bond ne compte pas suivre pour autant des cours d’art dramatique «Je n’aurai pas un gros rôle, mais je vais essayer de m’entourer de bons comédiens pour bien paraître, rigole-t-il. Je vais laisser beaucoup de place à mes collègues, je pense.»

Même si le projet l’emballe et que l’idée de tourner un pilote fait son chemin, l’artiste explique que les choses en télé ne sont pas aussi simples que sur les planches.

«La scène, j’écris un spectacle, un mois après, je pars en rodage, cinq mois plus tard, je suis en tournée, et ça fonctionne. Là, on est allés faire un "pitch"; les gens ont "tripé" sur la série et nous ont demandé de faire un pilote. C’est de mettre 40 000 $, 50 000 $, 60 000 $ sur une émission pour laquelle tu vas peut-être te faire dire “il n’y a pas de place sur la grille horaire”.»

PHOTO COURTOISIE/Patrick Beaudry

Un homme occupé

Toutes les représentations de son spectacle «Merci» ont évidemment été reportées en raison de la COVID-19, mais Philippe Bond ne s’ennuie pas. Son horaire familial est chargé - «ma blonde, c’est la pro des activités», dit-il - et il a réalisé plusieurs projets durant le confinement.

Côté humour, il s’est amusé à tourner différentes capsules web avec son voisin, il a complété sa collaboration hebdomadaire au micro d’Énergie et a participé à «Sur le grill en quarantaine», une série de bien-cuits animée par Sylvain Larocque.

Par contre, contrairement à plusieurs de ses drôles de collègues, il n’est pas prêt à enchaîner les spectacles virtuels. «J’aime tellement rencontrer le monde, faire des gags, voir le monde rire, signer des autographes et rencontrer les gens après [les représentations] que je trouve ça vraiment bizarre en ce moment.»

Au début du confinement, il a également souligné le travail des professionnels du milieu de la santé et de ceux faisant une différence en organisant un concours hebdomadaire afin de leur rendre hommage. Il a ainsi donné 36 paires de billets pour sa tournée, lorsqu’elle reprendra.

«Ç’a été ma façon à moi de sortir un peu du lot et de remercier les gens.»