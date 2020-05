Quoi regarder à la télévision jeudi?

MONTRÉAL | En cette période de confinement, voici quelques suggestions d'émissions et de films à regarder à la télévision sur les chaînes francophones le jeudi 28 mai.

Maman j’ai raté l’avion

Non, Maman j’ai raté l’avion n’est pas réservé au temps des Fêtes. En attendant de découvrir sur la plateforme Disney+ la nouvelle version tournée à Montréal de la comédie familiale de Chris Columbus, votre marmaille adorera déjouer les voleurs avec l’intrépide Kevin McCallister (Macaulay Culkin). Jeudi, 9 h 15, Cinépop.

Ça va bien aller

PHOTO COURTOISIE TVA

On profite de notre dernier rendez-vous avec Fabien Cloutier et Marie-Soleil Dion, qui ont su s’adapter à la télévision en télétravail pendant presque deux mois en cette période difficile. Michel Rivard, Yann Perreau, La Bronze, Tire le Coyote et Laurence Jalbert seront leurs derniers convives, et on aura droit à quelques savoureux «bloopers», croqués dans les dernières semaines! Jeudi, 19 h, TVA.

Thalassa – D’Hoëdic à Quiberon

Série documentaire qui nous entraîne à la rencontre de femmes et d’hommes qui entretiennent un rapport privilégié avec la mer. Cette semaine, à Quiberon, entre autres, le marin pêcheur Simon Le Gurun a décidé de répondre à une demande émergente: vendre son poisson vivant. Jeudi, 19 h 30, TV5.

Un choix

Dans sa plage «Film de filles» cette semaine, TVA propose ce drame sentimental avec Benjamin Walker, Teresa Palmer et Tom Wilkinson. Huit ans après avoir gagné le cœur d’une étudiante en médecine, un vétérinaire doit faire un choix déchirant pour l’avenir de leur famille. Jeudi, 20 h, TVA.

Curieux Bégin

Photo courtoisie, Télé-Québec

Christian Bégin et son invité, le metteur en scène et militant Dominic Champagne, se déplacent à Bedford, en Montérégie, pour se familiariser avec le principe de cuisine communautaire. Ils donnent un coup de pouce à la Popote roulante, et mitonnent une soupe de saison, des boulettes végétariennes appétissantes et un shortcake aux fraises. Vincent Vallières est également de la partie pour offrir son succès À hauteur d’homme. Jeudi, 21 h, Télé-Québec.

Magnum

Début de la deuxième saison de cette série américaine en ondes depuis 2018, et présentée en français à Prise 2 depuis l’an dernier. On retrouve notre personnage d’officier des Navy, Thomas Magnum (Jay Hernandez) alors qu’il attend fébrilement une réponse de Higgins (Perdita Weeks), sa (peut-être) future partenaire. En parallèle, il enquête sur la disparition d’une femme qui a été témoin du meurtre de son directeur pendant le cambriolage d’une banque. Jeudi, 22 h, Prise 2.

L’amie prodigieuse

Capture d’écran

C’est ce jeudi que Club illico rend enfin disponible la deuxième saison (de huit épisodes) de l’acclamée série italo-américaine L’amie prodigieuse, tirée des romans de l’auteure italienne Elena Ferrante. Dans les années 1960, nos deux amies devenues adultes, Lila (Gaia Girace) et Elena (Margherita Mazzucco), entretiennent toujours une amitié complexe. Jeudi, sur Club illico.