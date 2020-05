Radio-Canada dévoile sa grille automne-hiver 2020-2021

Malgré l’incertitude entourant les tournages des séries de fiction en pleine pandémie de COVID-19, Radio-Canada a présenté sa grille 2020-2021 aux annonceurs mercredi matin.

Grâce aux émissions de culture et variété, ainsi qu’aux dramatiques déjà tournées et disponibles sur ICI Tou.tv, la diffuseur public réussira à livrer «une véritable saison» aux téléspectateurs, avec «près de 90 %» d’émissions encore jamais diffusées sur ICI Télé entre 18 h et 23 h. Quatre des six séries de fiction confirmées au calendrier sont présentement offertes aux abonnés d’ICI Tou.tv Extra. Il s’agit de Fragile, un poignant thriller de Serge Boucher (Aveux, Feux) avec Marc-André Grondin et Pier-Luc Funk, C’est comme ça que je t’aime, la nouvelle offrande du tandem François Létourneau-Jean-François Rivard (Les Invincibles, Série noire), La Maison-Bleue, une franche comédie avec Guy Nadon en président d’un Québec indépendant, et Trop, troisième et dernière saison. Les épisodes déjà mis en boîte d’Une autre histoire (12) et 5e rang (6) seront également présentés.

Bien que Fabienne Larouche ait confirmé la reprise des tournages de District 31, la quotidienne de Luc Dionne apparaît parmi les titres inscrits «sous toutes réserves», comme Discussions avec mes parents, Toute la vie et Les mecs, une nouvelle comédie signée Jacques Davidts (Les Parent) et réalisée par Ricardo Trogi (1981).

Bonsoir, bonsoir! en version hebdomadaire

Du côté culture et variété, ICI Télé annonce les retours d’On va se le dire, Les enfants de la télé, Infoman, 100 génies, Au suivant, En direct de l’univers, 1res fois, Prière de ne pas envoyer de fleurs, Les aventures du Pharmachien, Le gros laboratoire, L’effet wow, Esprit critique et Tout le monde en parle.

Autre nouvelle : Bonsoir, bonsoir! ne fera pas relâche après l’été. Une version hebdomadaire du talk-show animé par Jean-Philippe Wauthier sera présentée en saison régulière.

Comme précédemment dévoilé, deux nouvelles émissions de cuisine viendront bonifier la grille de jour d’ICI Télé : 5 chefs dans ma cuisine de Marina Orsini (en semaine à 11 h 30 tout de suite après Ricardo) et Savourer de Geneviève O’Gleman (les vendredis à 16 h).

La série de rencontres Josélito au cœur du monde, qui devait prendre l’antenne au printemps, sera finalement présentée cet automne.

En information, La facture, L’épicerie, Enquête, La semaine verte, Les coulisses du pouvoir et Découverte reviendront en ondes. En jeunesse, on retrouvera L’effet secondaire, Alix et les merveilleux, L’agent Jean, 14 mille millions de choses à savoir et Paddington.