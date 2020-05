Un visage connu se joint aux actionnaires des Olympiques

L’attaquant Derick Brassard est désormais actionnaire des Olympiques de Gatineau, ceux-ci ayant annoncé mercredi qu’il fait partie d’un trio qui a mis la main sur 10 % de cette équipe de la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ).

Le porte-couleurs des Islanders de New York est débarqué au sein de l’organisation gatinoise en compagnie de Michel Quesnel et de Yan Hébert.

«Le nouveau groupe est très heureux de faire son entrée dans l’actionnariat des Olympiques. Les trois hommes amèneront une énergie et expérience nouvelle afin d’épauler le groupe déjà en place, qui travaille très fort pour le futur du club. Le groupe se sent d’ailleurs très enthousiaste et privilégié de se joindre aux Olympiques de Gatineau», a simplement déclaré l’équipe dans un communiqué diffusé sur son site internet.

Déjà en action

Originaire de l’Outaouais, Brassard a évolué avec l’Intrépide de Gatineau, dans la Ligue midget AAA, lors des saisons 2002-2003 et 2003-2004. Celui ayant amassé 32 points en 66 matchs cette année avec les Islanders a pu profiter de l’interruption de la campagne de la Ligue nationale pour avancer certains dossiers des Olympiques. Ces derniers détiennent les choix 1, 2 et 4 du repêchage de la LHJMQ prévu les 5 et 6 juin.

Selon le quotidien «Le Droit», le hockeyeur du circuit Bettman a notamment participé activement au processus ayant mené à l’embauche de Louis Robitaille, maintenant directeur général et entraîneur-chef.

«J’embarque parce que j’aime ça. (...) Les Olympiques ont eu une influence sur mon parcours dans le hockey. Je me souviens que mon père m’emmenait souvent voir l’équipe. Je ne me souviens pas exactement des années, mais je sais que j’ai passé beaucoup de vendredis et de samedis à Guertin. J’ai grandi en admirant plusieurs joueurs. Je peux dire qu’ils m’ont influencé dans mon choix de carrière», a-t-il admis au journal en question.

Toutefois, c’est avec les Voltigeurs de Drummondville que Brassard a passé ses années dans les rangs juniors, entre 2003-2004 et 2006-2007. Il a notamment récolté 116 points en 58 rencontres en 2005-2006.