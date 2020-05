VERRET, Roger



Au Centre d'hébergement Yvonne- Sylvain, le 21 mai 2020, à l'âge de 78 ans, est décédé monsieur Roger Verret, époux de madame Micheline Beaulieu. Il était le fils de feu monsieur Jean-Baptiste Verret et de feu madame Marguerite Bédard. Il demeurait à Québec (arr. Beauport).Monsieur Verret laisse dans le deuil son épouse Micheline Beaulieu; ses enfants: Chantale (Francis Lemay), Stéphane (Chantale Paquet) et Isabelle; ses petits-enfants: Audrey, Kevin (Mathilde Nicolas), Jennifer, Maxime (Alyson Soulard), Jonathan et Roxanne ; son arrière-petit-fils Loïc; ses sœurs: Paulette (Roger Proulx), Odette et Jacynthe; ses beaux-frères et sa belle-sœur: André Letellier (feu Pierrette Verret), Daniel Doyle (feu Lisette Verret), Mario Beaulieu (Marie-Claude Baribault) et Pauline Larose (feu Michel Beaulieu); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Monsieur Verret était également le frère de feu Ginette (feu Adrien Garneau) et le beau-frère de feu Gilles Beaulieu. Un remerciement spécial au personnel du troisième étage du Centre d'hébergement Yvonne-Sylvain pour leur dévouement et les bons soins prodigués. La direction des funérailles sera confiée à la maisonToute marque de sympathie peut se traduire par un don à la Société Parkinson, région de Québec, 245 rue Soumande, bureau 218, Québec, Qc G1M 3H6https://parkinsonquebec.ca/impliquez-vous/faire-un-don/