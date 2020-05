BLOUIN, Bernadette



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 3 mai 2020, à l'âge de 86 ans et 5 mois, est décédée madame Bernadette Blouin, épouse de feu monsieur Gaston Carrier, fille de feu madame Angélina Jeffrey et de feu monsieur Amédée Blouin. Elle demeurait à Lévis.Elle laisse dans le deuil son fils feu Dr Daniel Carrier (Sylvie Maheux); ses petits-enfants : Jérôme Carrier et Marie-Ève Carrier (Pier-Alexandre Labbé), sa sœur, Collette Blouin (Yvan Brochu); ses beaux-frères et belles-sœurs; sa nièce, Caroline Brochu, ses autres neveux et nièces; ses amis du Patro de Lévis, ainsi que plusieurs autres parents et ami(e)s.La mise en niche se fera au Mausolée Mont-Marie ultérieurement.