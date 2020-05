1000 nouveaux cas de COVID-19, la propagation se concentre toujours au Québec et en Ontario

Un peu moins de 1000 nouveaux cas de la COVID-19 étaient comptabilisés jeudi en milieu d’après-midi au Canada et c’est le Québec et l’Ontario qui restaient les principaux foyers au pays.

Les autorités ontariennes ont rapporté jeudi 383 nouveaux cas pour un total de 26 866 personnes contaminées depuis le début de la crise. De plus, le nombre de décès a grimpé à 2189 avec 34 nouvelles pertes de vies.

Le nombre de personnes testées dans la province la plus populeuse au pays était de 17 615 dans les dernières 24 heures pour un total de 662 162 tests réalisés.

Dans la province voisine, le Québec a enregistré 74 nouveaux décès, ce qui porte le total à 4302 morts, et 563 nouvelles contaminations pour 49 702 personnes infectées depuis le début de la crise sanitaire. Quelque 12 900 prélèvements ont aussi été analysés depuis le dernier bilan de mercredi.

Au total au pays, il y avait 88 468 cas de COVID-19 et 6873 personnes qui ont perdu la bataille contre la maladie. Outre le Québec et l’Ontario, la Nouvelle-Écosse a rapporté deux nouveaux cas tandis que Terre-Neuve et Labrador a signalé un premier cas depuis trois semaines. Personne n’est mort depuis mercredi dans ces deux provinces.

Selon les données épidémiologiques des autorités de la santé publique au Canada, il y a une tendance à la baisse du nombre de nouvelles contaminations.

Situation au Canada

Québec: 49 702 cas (4302 décès)

Ontario: 26 866 cas (2189 décès)

Alberta: 6926 cas (141 décès)

Colombie-Britannique: 2550 cas (162 décès)

Nouvelle-Écosse: 1055 cas (59 décès)

Saskatchewan: 637 cas (10 décès)

Manitoba: 292 cas (7 décès)

Terre-Neuve-et-Labrador: 261 cas (3 décès)

Nouveau-Brunswick: 123 cas

Île-du-Prince-Édouard: 27 cas

Yukon: 11 cas

Territoires du Nord-Ouest: 5 cas

Nunavut: 0 cas

Canadiens rapatriés: 13 cas

Total: 88 468 (6873 décès)