CARON, Laura



A l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 5 avril 2020, à l'âge de 21 ans est décédée Laura Caron, fille de Guylaine Bélanger et de Roberto Caron. Elle demeurait à Beaumont. Elle laisse dans le deuil outre ses parents, son frère Étienne (Mélissa Bernard), ses grands-parents : M. Roland Bélanger et Mme Madeleine Arsenault, M. Alphonse Caron et Mme Jeanne-Aimée Bélanger, son copain Anthony Martel, ses beaux-parents : Annie Poulin et François Martel, sa belle-soeur et ses beaux-frères : Laurie Martel (Francis Tremblay), Félix Martel ainsi que plusieurs oncles, tantes, cousins, cousines et ami(e)s dont Magalie Bellerive et Valérie Tanguay. La famille tient à remercier sincèrement les ambulanciers et toute l'équipe de l'urgence de l'Hôtel-Dieu de Lévis pour tous les soins que vous avez prodigués à Laura. La famille recevra les condoléances audès 9h.Dû aux circonstances actuelles reliées à la pandémie, vous pouvez venir présenter vos condoléances en respectant la distanciation sociale. Pour la célébration, le nombre de personnes présentes à l'intérieur de la chapelle du complexe ne pourra excéder 50 personnes, les membres de la famille ayant priorité. Si vous désirez assister à la cérémonie, nous vous invitons à vous joindre à la famille via le site https://funeraweb.tv le 30 mai à 11h