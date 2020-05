MAZOYER, René



À l'hôpital Jeffery Hale, le 26 avril 2020, à l'âge de 89 ans, est décédé monsieur René Mazoyer, fils de feu dame Eugénie Billard et de feu monsieur Jean Mazoyer. Il demeurait à Québec et originaire de France.Il laisse dans le deuil son fils: Jean-François Mazoyer, la mère de son fils dame Suzanne Verret; ses beaux-fils: Sébastien Trottier (Caroline Ratté) et Pascal Trottier (Sophie Cloutier); ses petits-enfants: Florence, Ariane, Elliot et Olivia. Il est allé rejoindre son amie dame Élise St-Pierre. Il laisse également dans le deuil son amie dame Élise St-Pierre. Sa famille en France: Il était le frère de: feu Victor (feu Gilberte), feu Fernand et feu Andrée. Il laisse aussi dans le deuil, ses neveux et nièces: Jean-Louis Barraud, Marité Allais (Hubert Allais), Guy Mazoyer, Christine Adoir (Georges Leschelet), Brigitte Chevalier (Jean-Paul Chevalier), Serge Mazoyer (Martine). Leurs enfants, petits-enfants. Loulou Barraud son beau-frère. Marguerite Mazoyer sa belle-sœur. La famille tient à remercier tout le personnel du Jeffery Hale pour leur délicatesse, leur dévouement et les bons soins prodigués. Elle tient particulièrement à remercier Philippe et Gaétane pour l'accompagnement des dernières années de René et derniers moments. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don in memoriam aux Petits Frères, la grande famille des personnes âgées seules. Faites votre don : petitsfreres.ca, 514 527-8653 / 1 866 627-8653, poste 227, 4624, rue Garnier, Montréal QC H2J 3S7.