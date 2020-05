LEBEL, Jacques



À l'Hôpital Chauveau, le 29 avril 2020, à l'âge de 83 ans et 3 mois, est décédé, après une longue maladie, monsieur Jacques Lebel, époux de dame Noëlla Joncas, fils de feu dame Annie Dickey et de feu monsieur Alfred-Antoine Lebel. Autrefois de Rimouski, il demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 13h à 15h.Il laisse dans le deuil, outre son épouse dame Noëlla Joncas; sa fille unique Julie, ses deux petites-filles adorées: Noémie et Laurie; sa sœur Jacqueline (feu Raymond Martin), son frère Gaston (Mimi Rousseau), sa nièce Annie, sa belle-sœur Lucille Joncas (feu Romuald Sénéchal), ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Un merci tout particulier à la Dre Mailloux ainsi qu'à tout le personnel des soins palliatifs de l'Hôpital Chauveau pour les bons soins prodigués et l'attention apportée. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'Hôpital Chauveau, 11999, rue de l'Hôpital, Québec (QC), G2A 2T7, Tél. : (418) 842-3651 ou à la Fondation de l'IUCPQ (Hôpital Laval), 2700, Chemin des Quatre- Bourgeois, Québec (QC), G1B 0B8, Tél.: 418-656-4999.