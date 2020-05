DUGUAY, Rita Plourde



Au Centre d'Hébergement Alphonse- Bonenfant, Ile d'Orléans, le 20 mai 2020, à l'âge de 97 ans, est décédée dame Rita Duguay, épouse de feu monsieur Yvon Plourde, en 2es noces de feu monsieur Léonidas Tremblay. Née à Port-Daniel en Gaspésie, le 21 octobre 1922, elle était la fille de feu dame Hermine Briand et de feu monsieur Ambroise Duguay. Elle demeurait à l'Ile d'Orléans, autrefois de Montmorency. Elle laisse dans le deuil ses enfants: feu Yvon Jr (feu Colette Gingras), Carl (Gilberte Leclerc), Serge (Michelle Plante), feu Jean-Pierre (Chantal Deblois), Hélène (Gilles Thibault), Jean-Marc; ses petits-enfants: Pascal, Stéphanie, Éric, Marie-Claude, Christian; ses 10 arrière-petits-enfants; ses frères, sœurs, beaux-frères, belles-sœurs (tous décédés): Evelyne Duguay (Patrick Halligan), Lucie Duguay (Adélard Simard), Demers Duguay (Louise Collin), Germaine Duguay (Arthur Hardy), Benoît Duguay (Béatrice Beaudin), Ambroise Duguay (Claire Duguay); tous les membres de la famille de monsieur Léonidas (Léo) Tremblay, ainsi que de nombreux cousins, cousines, neveux, nièces de Québec et de la Gaspésie.La famille tient à remercier tout le personnel de la Résidence Ste-Anne, de Beauport, et du Centre Hébergement Alphonse Bonenfant de St-Pierre-de-l'Ile-d'Orléans pour toute l'attention et la qualité des soins prodigués à notre mère. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation des Maladies du Cœur et de l'AVC, Site : www.fmcoeur.qc.ca, Tél.: 1-888-473-4636