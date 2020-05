PATRY, Gaétan



À son domicile, le 21 mai 2020, à l'âge de 70 ans, est décédé monsieur Gaétan Patry, fils de feu monsieur Camille Patry et de feu madame Simone Carrier. Il demeurait à Lévis. Il laisse dans le deuil ses enfants: Martin (Michelle Baller) et Geneviève; ses petits-enfants: Nicolas-Olivier, Leah Lee, Antoine et leur mère; ses frères: Richard (Linda Beaudoin) et Nelson (Lorraine Breton); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne de la sclérose en plaques. https://scleroseenplaques.ca/. La famille accueillera parents et ami(e)s au complexede 14h à 16h.