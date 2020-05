PLAMONDON, Marthe Doré



Au Centre d'hébergement Donnacona, le 25 mai 2020, à l'âge de 75 ans et 8 mois, est décédée madame Marthe Doré, épouse de monsieur René Plamondon, fille de feu monsieur Paul Doré et de feu madame Irène Sauvageau. Elle demeurait à Donnacona.Madame Doré laisse dans le deuil outre son époux, ses enfants: Marie-Pierre (Guy Beaupré), Hugo (Isabelle Leblanc); ses petits-enfants: Daphné Beaupré (Félix Savard), Zachary Beaupré (Héloïse Juneau), Roxanne Plamondon, Alexis et Maude Fréchette. Elle était la soeur et la belle-soeur de: feu Guy-Paul, feu Roland (Jeannine Douville), feu Aimé (Ghislaine Gingras), feu Soeur Gertrude o.s.u, feu Soeur Julienne s.f.a., feu Rita (Marc Thibault), feu Jean-Pierre (Louise Roquebrune), feu Rodrigue, Marc (Françoise Moisan), Antoinette, feu Gilberte (feu Gilles Bédard), feu Patrick (Yvette Fournier), Robert (Lucie Martel), Clément (Lise Frenette); Sa belle-mère madame Georgette Paré (feu Paul-Émile Plamondon); Paulette Plamondon (feu Jacques Hardy), Réjean (Sylvie Veilleux), Doris, Hélène (Réjean Ratté), Lise (André Blanchette) et Guy (Gaétane Boutin). Elle laisse également plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s québécois et Jarnacais. Remerciement à tout le personnel du 1er étage du Centre d'hébergement Donnacona pour les bons soins prodigués. Ceux qui le désirent peuvent faire un don à La Société Alzheimer de Québec, 1040, avenue Belvédère, bureau 305, Québec, QC, G1S 3G3,www.societealzheimerdequebec.com