FORTIER, Henri-Louis



Au CHSLD de Saint-Isidore, le 24 mai 2020, à l'âge de 96 ans, est décédé monsieur Henri-Louis Fortier, époux de feu madame Lucille Guillemette, fils de feu Valère Fortier et de feu Albertine Longchamps. Il demeurait à Saint-Isidore. Il laisse dans le deuil ses enfants: feu Denis (Jacinthe Dumas), René (Linda Audet), feu Alain (Carole Bouchard, (Georges Allen)) et Esther Ste-Croix (Joël Courchesne); ses petits-enfants: Louis (Kim Lapolice), Marie-Andrée (Manuel Bolduc), Julie, Stéphane (Annie Marcoux), Casandra (Jean-François Hallé), Mylène (Martin Larouche), Antoine (Marie-Christine Allard), Lara et Arnaud; ses arrière-petits-enfants: Maélie, Alexis, Victor, Florence, Olivier, Aurélie et Émilia; ses frères et soeurs: feu Marguerite (feu Léodore Dumont), feu Raymond, feu Valérie, Marie-Paule (feu Clément Morin), Laval (Suzanne Brochu), Yolande (feu Clément Guillemette), feu Mariette, feu Jean-Guy (Rolande Larochelle) et Marc (Jeannette Hallé); ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Guillemette: Benoit (Jacqueline Pelchat), Robert (Marguerite Gagné), feu Monique (feu Louis Ste-Croix), Jean-Louis (Gertrude Giguère), Louise (André Roy), Suzanne (Pierre Côté), Roland (Nicole Bilodeau), Françoise (feu Ernest Provencher), feu Gérard, Nicole (Peter Lay) et Grégoire (Rose-Marie Di Maria); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Sincères remerciements au personnel du CHSLD de Saint-Isidore pour tous les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer Chaudière-Appalaches (https://www.alzheimerchap.qc.ca/).