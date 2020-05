GOUPIL, Robert



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 23 mai 2020, à l'âge de 77 ans et 2 mois, est décédé monsieur Robert Goupil, conjoint de madame Micheline Leclerc, fils de feu madame Marie-Blanche Lacroix et de feu monsieur Pierre Goupil. Il demeurait à Saint-Michel-de-Bellechasse.Il laisse dans le deuil outre sa conjointe, sa fille Chantal (Michel Durand); sa petite-fille, Éve-Marie; les enfants de sa conjointe: Josée Dumas et ses filles Magalie et Sophia Guillot, Christian Dumas (Éloïse Tremblay) et leurs enfants, Mathilde, Ann-Frédérique et Isaac; ses frères et sœurs: Jacques (Suzanne Morin), feu Joseph (Claudette Breton et Monique Guay), Gérard (Lise Langlois), Louise (Marcel Tremblay) et Jacqueline (Gaston Poulin); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Gagné: Ghislaine (feu Roger Couture), Huguette (feu Eddy Fisher), feu Marcel, feu Gilles (Nicole Ruest) et feu Ginette (Magella Girard); ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier la Dre Bissonnette et le personnel des soins palliatifs de l'Hôtel-Dieu de Lévis pour les bons soins prodigués. Un merci spécial à Éloïse Tremblay qui l'a accompagné tout au long de sa maladie.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 1040, avenue Belvédère, bureau 214, Québec, Québec,téléphone: 418 683-8666, site web: www.cancer.ca.