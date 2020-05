BERGERON, Colette Jean



À l'Hôpital Saint-François d'Assise, le 21 mai 2020, à l'âge de 87 ans, est décédée dame Colette Jean, épouse de feu monsieur André Bergeron, fille de feu monsieur Aimé Jean et de feu dame Jeannette Harvey. Elle demeurait à Québec.Elle laisse dans le deuil ses fils: feu Jean (Nicole Pouliot) et Guy; son petit-fils: Steeven et sa conjointe; son arrière- petite-fille: Chloé; ses frères et sœurs: Guy (feu Ruth Gauthier), Carmen (feu Robert Plourde) et Rose (feu Guy Paré); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Bergeron: Thérèse (feu Roger Dicaire) et feu Marcel (Hélène Tardif); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s.