SIROIS, Pierrette



Aux soins palliatifs du centre d'hébergement de Charlesbourg, le 15 mai 2020, à l'âge de 86 ans est décédée madame Pierrette Sirois, épouse de feu monsieur Jean-Marie Pouliot, fille de feu monsieur Adélard Sirois et de feu madame Virginie Côté. Elle demeurait à Québec.Elle laisse dans le deuil ses enfants : Gaétan (Marlène Robertson), Jocelyn (Francine Forgues), Alain (Manon Roy), Carole (Yves Moisan), Sylvain et Jean-Pierre (Lucie Poirier); ses petits-enfants : Anne (Jason Hébert), Émilie (Sébastien Dubois), Ève, Valérie (Pierre Mallette), Jonathan (Josianne Gosselin), Mathieu, Terry (Jessica Bertrand), Dominique (Guillaume Blain) et Nathan; ses arrière-petits-enfants : Kellyann, Félix, Lily-Rose, Éléonore, Layla, Éthan, Zoé, Peyton, William, Jaxon, Jacob et Maélie; ses frères et sœurs : feu Adélard (feu Évelyne Bolduc), feu Mariette (feu Armand Tessier), Jean-Paul (Jacqueline Labrecque), Thérèse (feu Maurice Clusiau), feu Roland (feu Françoise Rousseau), feu Gisèle (feu Marcel Labrecque), feu Colette (feu Raymond Garneau), feu Jeannine (feu Joseph Sanschagrin), feu Roger, Lucie (feu Paul-Émile Gauthier), Michel (Colette Gauthier) et André (Nicole Godin, feu Claudette Richard); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Pouliot : feu Roland, feu Sœur Louisette, feu Gisèle (Marcel Bilodeau), feu Monique (feu Camilien Laliberté), feu Pierrette (feu Robert Fecteau), feu Lise (feu Raynald Asselin), Léo (Lisette Daigle) et Raynald (Sylvie Tapin) ainsi que ses neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel des soins palliatifs du centre d'hébergement de Charlesbourg, pour leur soutien, leur attention et particulièrement pour les bons soins qu'ils ont prodigués à notre mère.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CSSS de Québec Nord : Association des bénévoles du Foyer de Charlesbourg (Soins Palliatifs) au 7150, boulevard Cloutier, Québec (Québec) G1H 5V5, téléphone : (418) 628-0456.