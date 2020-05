TRÉPANIER, André



À l'Hôpital Enfant-Jésus, Québec, le 17 mai 2020, à l'âge de 85 ans et 5 mois, est décédé monsieur André Trépanier, époux de feu madame Denise Cantin. Il demeurait à Québec, autrefois à Donnacona.Visitez notre site Web régulièrement pour obtenir la mise à jour sur la tenue des funérailles. Monsieur Trépanier laisse dans le deuil ses filles : Manon, Josée (Sébastien Ratté), France (Yvon Beaulieu), et Nancy; ses petits-enfants et leur conjoint(e) : Émilie, Audrey (David Piché), et Isabelle Brière (Francis Richard), Julie-Pier Harvey; Anthony et Marianne Blanchet; Mathieu (Laurie Gauthier), et Jérémy Beaulieu; Valérie et Karine Lanouette; ses arrière-petit-enfants : Félix ; Antoine et Emma; Livia. Il était le frère et le beau-frère de ; Guy (Normande Fiset), Rita (feu Gilles Desgagné); feu Maurice Cantin (Denise Beaupré), Robert (Lucie Therrien), Janine (Émile Côté), feu Liliane, Louise (Michel Gagné), feu Pierrette Alain (feu Yvon Bilodeau). Il laisse également plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Remerciement à tout le personnel des soins intensifs et des soins palliatifs (5e étage) de l'Hôpital Enfant-Jésus pour leur dévouement et les bons soins prodigués. Ceux qui le désirent peuvent faire un don à Les Diabétiques de Québec, 979, de Bourgogne, local 180, Québec, Qc, G1W 2L4, www.lesdiabetiquesdequebec.org