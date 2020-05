LAPERRIÈRE, Jean, F.É.C.



(Frère Gaétan)Frère Jean Laperrière, de la communauté des Frères des Écoles chrétiennes, est décédé à la Résidence De La Salle, 300, chemin du Bord-de-l'Eau, le 22 mai 2020, à l'âge de 85 ans. Fils de Nicolas Laperrière et de Lorette Laperrière, il naquit à Trois-Rivières, le 15 avril 1935. Entré chez les F.É.C. en 1951, il travailla à l'éducation des jeunes à L'Islet, St- Augustin et Forestville, puis au Cameroun, au Togo et en Haïti. De retour au pays, il travailla à la Maison du Transit de Sept-Îles. Ses dernières années se passèrent à Ste-Foy (Maison Bx-Salomon) et à Laval (Résidence D.L.S.). Il laisse dans le deuil, outre les membres de sa famille religieuse, sa sœur Monique, ses belles-sœurs Hélène Levasseur (feu Jacques) et Denise Laperrière (feu Paul), son beau-frère Jules Lépine, ainsi que des neveux, nièces et amis.Suivra par la suite l'inhumation des cendres au cimetière Notre-Dame-de- Belmont, à Québec.