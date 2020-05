ST-HILAIRE, Mariette Doyon



À son domicile, entourée de ses trois fils, le 23 mai 2020, à l'âge de 86 ans, est décédée madame Mariette Doyon, épouse de feu monsieur Marcel St-Hilaire. Elle était la fille de feu monsieur Wilfrid Doyon et de feu madame Rose Bergeron. Elle était la cadette d'une famille de cinq enfants. Native de Clerval en Abitibi, elle demeurait à Québec.Madame Doyon laisse dans le deuil ses fils: Guy (Jacinthe Simard), Luc (Francine Turgeon) et Stéphane; son beau-frère Joseph Thiboutot (feu Gertrude St-Hilaire); sa belle-sœur Marguerite St-Hilaire (feu Roger Lachance), ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, ami(e)s et Le cercle des fermières Bourg-Royal. La famille tient à remercier la Dre Jocelyne Denis (Synase), l'oncologue Dr Dominique Leblanc et le personnel des soins palliatifs du 2e étage de l'Hôpital St-Sacrement ainsi que le personnel des soins palliatifs du CLSC La Source et la Dre Elyse Roy pour leur dévouement et les bons soins prodigués. La direction des funérailles sera confiée à la maisonToute marque de sympathie peut se traduire par un don à la Fondation du cancer du sein du Québec, 1155, boulevard René-Lévesque Ouest, bureau 1705, Montréal, QC H3B 3Z7