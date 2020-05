DUFOUR, Rita



Le 22 mai 2020 est décédée au CHU de Québec-Université Laval, à l'âge de 88 ans, Mme Rita Dufour, veuve de feu Antonien Fortin en premières noces et de feu René Racine en secondes noces. Elle était la fille de feu Arthur Dufour et de feu Mme Antoinette Poitras.Madame Dufour laisse dans le deuil ses enfants: Michel Fortin (Line Guénette), Marthe Fortin (Louis Émard), Édith Fortin (Michel Giroux); ses petits-enfants: Olivier (Mélissa Gagnon), Geneviève Fortin, Nicolas Giroux (Amélie Fortier), Mélissa Giroux (Hervé Champagne-Lambert); ses arrière-petits-enfants: Alexis et Mathis Giroux; les enfants de feu René Racine: Madeleine (Gervais Lavoie), Pierre (Léontine Gagné), feu Marc (feu Suzanne Bouchard), Charles, Julien (Lise Bouchard), André (Gilberte Bouchard), Thérèse (Conrad Bluteau), Monique (Michel Simard), Michel (Marie-Josée Tremblay), Pascale (Dino Bouchard), les petits-enfants et arrière-petits-enfants. Elle laisse également dans le deuil ses sœurs: Jeanne-d'Arc Dufour (feu Philippe Villeneuve) et Marie Joseph Dufour; ses beaux-frères et ses belle-sœurs de la famille Fortin et Racine, de même que de nombreux neveux et nièces, amis et, tout particulièrement, Estelle Guillaume. L'ont précédée ses frères et sœurs feu: Jean-Charles (feu Fernande Tremblay), Wilbrod (feu Émilie Gagné), Sœur Juliette, Thérèse (feu Delphis Théberge), Marie-Ange (feu Fernand Dion), Lucette (feu Roméo Hudon), Rolande. La famille adresse de sincères remerciements au personnel du CHUL de Québec pour l'accompagnement reçu pour ses derniers moments en soins palliatifs. Merci également aux employés et amis des résidences La Champenoise et Le Trèfle d'Or pour leur support et pour tous les instants de bonheur partagés au cours des dernières années. Toute marque de sympathie, peut se traduire par un don pour soutenir les soins palliatifs de la Fondation du CHU de Québec, 10, rue de l'Espinay, Québec, QC G1L 3L5 www.fondationduchudequebec.ca