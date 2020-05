HALLÉ, Liliane Carrier



Entourée de sa famille est décédée au CHUL de Québec, le 25 mai 2020 à l'âge de 73 ans, Madame Liliane Carrier épouse de feu Jean-Guy Hallé. Elle était domiciliée à Lyster. Elle était la fille de feu Aristide Carrier et de feu Marie-Jeanne Beaudoin. Madame Liliane Carrier Hallé laisse dans le deuil, ses enfants: Nancy (Gary Dupuis) et Eric (Diane Martin). Elle était la sœur de: feu Louisa (Claude Hamel), Marie-Anna (André Delage), feu Rose-Alma (Jean-Paul Coulombe), Simone (feu Albert Auclair), feu Thérèse (feu Germain Vincelette), Roland (Ginette Demers), Béatrice (Léo Martineau), feu Irène (Réjean Langlois), Françoise (André Drapeau), Lise (André Talbot), Gisèle (Yves Bousquet) et Jean-Claude (Françoise Sévigny). Elle était la belle-sœur de: feu Cécile Hallé (Léonard Arsenault) et Claude Hallé (Lise Bisson). Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, parents et amis. Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à la Société Canadienne du Cancer.Si vous désirez, vous pouvez laisser vos voeux de sympathie dans la section "témoignages de sympathie," qui seront remis à la famille. Nos plus sincères condoléances aux membres des familles éprouvés par le deuil. La direction des funérailles a été confiée au