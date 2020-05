CARRIER, Françoise



Aux soins palliatifs du CISSS C.A. site Sainte-Marie de Beauce, le 16 mars 2020, à l'âge de 90 ans et 11 mois, est décédée dame Françoise Carrier, fille de feu Antonio Carrier et de feu Marie Lambert de Saint-David de Lévis. Elle demeurait au Château Bellevue à Lévis secteur Saint-Nicolas et autrefois à Québec. Elle était la soeur de feu Marie-Blanche (feu Gérard Mariage), feu Jean-Marie (feu Denise Parent), feu Antonia (feu Joseph Blais), feu Lucien (feu Edna Boucher), feu Roméo (feu Aline Poitras), feu Irène (feu Lévis Laroche) et de feu Maurice (feu Pierrette Grégoire). Elle laisse dans le deuil les enfants de sa nièce feu Ghislaine Mariage (feu Julien Lagrange) qu'elle considérait comme sa fille, soit Rénald Lagrange (Manon Vachon) de Saints- Anges de Beauce, Martin Lagrange (Linda Giguère) de Sainte-Marie de Beauce et Sylvain Lagrange (Sylvie Vaillancourt) de Lévis, secteur Saint-Jean-Chrysostome ainsi que leurs enfants. Elle laisse également dans ses autres parents et de nombreux ami(e)s. La famille tient à remercier le Dr Patrice Laflamme, le Dr Christian Guité, l'équipe de la pharmacie Roberge et Doyon, le personnel et la direction du Château Bellevue Saint- Nicolas, du CLSC de Saint-Romuald dont son infirmière Mme Marlène Dupuis et l'équipe des ASSS, la Coopérative de Services Rive-Sud spécialement Manon Fortin, l'Hôtel-Dieu de Lévis et le CHSLD Sainte-Marie pour tous les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du coeur et de l'AVC (https://www.coeuretavc.ca/) ou par des offrandes de messes. La famille vous accueillera auà compter de 18h.