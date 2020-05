BERTRAND, Marguerite Roy



À la résidence Côté Jardins, le 18 mai 2020, à l'âge de 88 ans, est décédée dame Marguerite Bertrand, épouse de feu monsieur René Roy. Née à Québec, le 19 juillet 1931, elle était la fille de feu dame Yvonne Marois et de feu monsieur Maurice Bertrand. Elle demeurait à Québec. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Ginette (Yves Fortier), Jocelyn (Lisa Turnbull), Jean-Pierre; ses petits-enfants: Marie-Christine (David Alvarez Del Pino), Isabelle (Yann Bénit), Catherine, Manuel et Barbara; ses arrière-petites-filles: Charlotte et Laurence; son frère Gérard; sa sœur Olivette (Noël Robitaille); ses beaux-frères et belles-sœurs, ainsi que de nombreux neveux, nièces et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel du CHSLD Côté Jardins (unité prothétique) et des soins palliatifs pour leur dévouement et les bons soins prodigués à notre mère.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Côté-Jardins, Tél. : 418-688-1221.