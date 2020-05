RODRIGUES, Angelica



Au Centre de convalescence Le Concorde, le 23 mai 2020, à l'âge de 90 ans, est décédée dame Angelica Rodrigues, épouse de monsieur José David Dos Santos, fille de feu monsieur Antonio Rodrigues et de feu dame Mariana Fernandes. Native du Portugal, elle demeurait à Québec.Elle laisse dans le deuil sa fille Margaret Santos (Guy Constantineau), sa petite-fille Audrey Santos-Constantineau, ses arrière-petits-enfants: Derek et Noémie; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Dos Santos, ainsi que ses neveux, nièces, autres parents et amis. La famille tient à remercier tout spécialement le personnel de l'Hôpital Général pour leur attention et les bons soins prodigués, ainsi qu'à madame Louise Duchesne pour son accompagnement, son soutien et son support des dernières années.