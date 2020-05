ROY, Lucien



À son domicile, le 24 mai 2020, à l'âge de 89 ans et 7 mois, est décédé monsieur Lucien Roy, époux de madame Doris Boutin. Il était le fils de feu Félix Roy et de feu Angélina Raby. Il demeurait à Saint-Raphaël de Bellechasse.Il est allé rejoindre son fils Richard et il laisse dans le deuil son épouse madame Doris Boutin, ses enfants: Suzette (Sylvain Bérubé), Gisèle (Yvon Lemelin), Lyne (Jacques Giroux), Claire, Gaétan (Marie-Claude Labrecque), Lucie (Réjean Verreault), Annie (Eric Labrecque), Mario (Anick Lemelin), Marc (Mélanie Lemieux), Yvan (Nadia Lessard), ainsi que ses petits-enfants et leur conjoint(e) et ses arrière-petits-enfants qu'il aimait tant. Il était le frère de: feu Léonard (feu Jeannette Lacasse), feu Gédéon (feu Rosanne Roy), feu Rosario (feu Jeanne-Aimée Bolduc), feu Yvonne (feu Jean-Robert Vaillancourt, feu Paul-Emile Jobin), Ulric (Marie-Claire Despont), feu Camille (Lise Guillemette) et Léandre (Réjeanne Lemelin). Il laisse également dans le deuil ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Boutin, plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Un remerciement spécial au personnel du CLSC ainsi que son médecin Noémie Goyette-Lyonnais pour les bons soins prodigués et un merci particulier à Julie Aubé. Monsieur Roy a été confié à la