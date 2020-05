MOREAU, Maxim



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 20 mai 2020, à l'âge de 69 ans, est décédé M. Maxim Moreau, époux de Mme Lucie Gauthier. Il était le fils de feu M. Benoit Moreau et de Mme Marguerite Carter. Il demeurait à Sainte-Marie.Il laisse dans le deuil outre son épouse et sa mère : Lucie et Marguerite; ses frères et sœurs : Marc-André (Lise Vachon), Francine (feu Yvan Drolet), Jean-Yves (Odette Maillet), Hélène (Jacques Labrecque), Louis (France Lessard), Claude (Josette Kräuter) et Jocelyne (Philippe Graff); sa belle-sœur et son beau-frère : Francine (feu François Lapalme) et Mario (Sophie Perreault). Il laisse également dans le deuil ses grands ami(e)s Donald et Linda, Renaud et Guylaine, ainsi que ses oncles, tantes, cousins, cousines, neveux, nièces et plusieurs connaissances. Des dons à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Lévis https://fhdl.ca/ seraient appréciés