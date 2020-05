AUBÉ, Albert



Au CISSS Alphonse Desjardins / Hôtel- Dieu de Lévis, le 28 avril 2020, à l'âge de 78 ans et 8 mois, est décédé monsieur Albert Aubé (ti-bi), fils de feu monsieur Léger Aubé et feu madame Étiennette Viel. Il demeurait à St-Henri autrefois de St-Charles-de-Bellechasse.Il laisse dans le deuil ses sœurs et son frère: Cécile (Brian Taillefer), Doris (feu Simon Bilodeau), Réjean (Danielle Marceau); ses neveux et nièces: son filleul Ian (Catherine C. Giguère), David (Julie Brousseau), Sandra (Alexandre Gagné) et sa petite-petite-nièce: Elizabeth Aubé. La famille tient à remercier le personnel de l'Hôtel- Dieu de Lévis, La Résidence Mgr Bourget et le CLSC de Lévis pour tous les bons soins prodigués à notre frère. Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation québécoise du cancer, Centre régional de Québec, 190, rue Dorchester, bureau 50, Québec (Québec) G1K 5Y9. La direction des funérailles a été confiée à la