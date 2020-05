RUEL, Jacqueline Langlois



Au CHSLD St-Antoine, le 15 mai 2020, à l'âge de 94 ans et 9 mois, est décédée naturellement et paisiblement, Mme Jacqueline Langlois, épouse de feu M. Jean-Marie Ruel. Elle demeurait autrefois à l'Ancienne-Lorette. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Céline (Michel Paré), Pierre (Isabelle Fréchette), Lucette (Daniel Trépanier), André (Sylvie Dubé), Martine (Mario Cantin); ses petits-enfants: Alexandre Paré (Valérie Blouin), Jean-François Ruel (Corinne Germain), Rémy Ruel (Julie Gosselin), Marc-André Ruel, Alicia Doucet, Sara Doucet, Karine Trépanier, Julie Trépanier, Jason Ruel et Stéphanie Simoneau; ses arrière-petits-enfants: Juliette et Arnaud Paré, Alexis et Éliane Ruel; ses belles-sœurs: Lucette Thibodeau, Madeleine Légaré et Noëlla Ruel; ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et amis(es). Elle est allée rejoindre ses frères, ses beaux- frères et ses belles-sœurs.et de là au cimetière de l'Ancienne- Lorette. Sincères remerciements au personnel du 3ième étage du CHSLD St- Antoine pour la qualité exceptionnelle des soins prodigués, pour leur soutien et leur empathie. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à Entraide Diabétique du Québec.