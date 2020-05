PERRAULT, Pierre



Paisiblement, à sa résidence, le 18 mai 2020, à l'âge de 83 ans, est décédé monsieur Pierre Perrault, époux de dame Denise Parent, fils de feu dame Alice Nadeau et de feu monsieur Louis-Henri Perrault. Il demeurait à Québec.À cette fin, consultez régulièrement le site web de Lépine Cloutier pour connaître la date de la célébration funéraire. Il laisse dans le deuil, outre son épouse dame Denise Parent; ses enfants : Mark et Marie-Claude (Eric Payette); ses petits-enfants : Maya, Tristan et Brendon; ses frères et sœurs : Hélène, Guy (Nicole Emond), Jacqueline (feu Emmanuel Demers) et Jean-Paul (Suzanne Demers); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Parent : Alphonse (feu Alice Savard), Georgette (feu Armand Pelletier), Jean (feu Carmen Garneau) et Amédée (Germaine Lortie) ainsi que plusieurs neveux, nièces, ses cousins, cousines qu'il chérissait, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier tout le personnel du CLSC Orléans, plus particulièrement la Dre Isabelle Kirouac pour les bons soins prodigués et l'attention apportée. Un merci spécial également à Nancy Payette pour son empathie et son humanisme. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'association de votre choix.