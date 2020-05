CÔTÉ, Normay



À l'hôpital de l'Enfant-Jésus, Québec, le 19 mai 2020, à l'âge de 74 ans, est décédé monsieur Normay Côté, époux de feu dame Jacqueline Paradis. Né à Québec, le 24 juillet 1945, il était le fils de feu dame Clarina Arbour et de feu monsieur Éphrem Côté. Il demeurait à Québec, arr. Beauport.Monsieur Côté laisse dans le deuil sa fille Chantal et son époux Alain Cadoret; ses 2 petites-filles adorées: Ève (Daryl Bédard) et Laurence; ses frères: Gaston (feu Thérèse Valois), feu Reynold (Danièle Gaulin); ses belles-sœurs et ses beaux-frères: Ginette Paradis (Daniel D'Anjou), Yvon Paradis (Michelle Poitras); ainsi que de plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Cher Normay, tu nous as quittés paisiblement pour aller rejoindre ta bien-aimée Jacqueline. Ton sourire, ta gentillesse et ta générosité resteront à jamais gravés dans nos mémoires. Les funérailles sont sous la direction de