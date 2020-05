LORTIE, Liliane Gauvin



À l'Hôpital Laval (IUCPQ), le 6 mai 2020, à l'âge de 90 ans, s'est éteint le phare qui illuminait la vie de chacun de nous, notre petite Maman Liliane Gauvin Lortie. Elle rejoindra ainsi son époux Raymond Lortie.Elle laisse dans le deuil ses enfants, gendres et belles filles: Pierre (Sylvie Blais), Danielle, Johanne (feu Claude Coté), Claude (Claudette Boissonneault), Benoit (Diane Bouchard) et Mireille (Laurier Bibeau); ses petits-enfants: Isabelle (Claude), Guillaume (Catherine), Mélanie (Nathalie), Nicolas (Noémie), Véronique (Charles), Frédéric et Francis (Katie-Ann); ses arrière-petits-enfants : Justin, Victor, Clovis et Éliot; ainsi que ses petits-enfants par alliance : Sandra, Stéphanie et Philip. Elle laisse également dans le deuil ses frères et sœurs: Louise (Laurent Dupéré), feu Anita (feu Jean Louis Turcotte), Claire (feu Laurent Bédard), Gilles (Jeanne-d'Arc Lapointe), feu Yves, André (feu Nicole Marois) et feu Diane; ses beaux-frères et belles-sœurs: Marguerite, feu Paul, Louis, feu Laurent, feu Lucien, feu Lionel, feu Thérèse, Lucille et Michel, les amis de la famille Bob Hamel (Nicole Turcotte, Mathieu, Marjorie, Théo), Catherine Harguindeguy (merci d'avoir coiffé maman à chaque semaine et d'avoir fait preuve d'une grande écoute), ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins et cousines, sans oublier tous les gens qui ont croisé sa route et qui sont devenus des amis en partageant de bons moments avec elle que ce soit à sa résidence St-Philippe, avec son groupe de la Moisson d'or, à la ligue de quilles la Relance ou n'importe où ailleurs. Nous voulons remercier son médecin M. Alain Tardif, pour sa grande disponibilité et les bons soins prodigués, chacun des membres du personnel de la résidence St-Philippe où elle se sentait chez elle ainsi que le personnel du 4e étage de l'Hôpital Laval (IUCPQ).Par la suite la famille se dirigera vers le cimetière pour la mise en terre selon ses dernières volontés. Les règles sanitaires limitant le nombre de personnes présentes, seuls les membres de la famille qui sont mentionnés dans cet avis pourront, s'ils le désirent, se présenter au salon. La distanciation sociale devra être respectée. Nous invitons ceux qui se présenteront au salon à porter le masque, en respect des autres membres de la famille qui sont sensibles ou plus fragiles. Naturellement, dans la réalité que nous vivons, nous comprenons très bien et respectons les personnes qui décideront de ne pas se présenter. Tous ceux et celles qui désirent témoigner leur sympathie sont invités à le faire sur le site web de Lépine Cloutier. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'IUCPQ, 2700, chemin des Quatre-Bourgeois, tél.: 418 656-4999, site Internet : https://www.fondation-iucpq.org/ ou par l'envoi de fleurs au salon funéraire.