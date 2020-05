RIVARD, Frère Rosaire, F.É.C.



Frère Rosaire Rivard, de la communauté des Frères des Écoles chrétiennes, est décédé à la Résidence De La Salle, 300, ch. du Bord-de-l'Eau, Laval, le 22 mai 2020, à l'âge de 94 ans. Fils de Conrad Rivard et d'Alice Rheault, il naquit à St-Sylvère (Nicolet), le 5 octobre 1925. Entré chez les F.É.C. en 1943, il se dévoua à l'éducation des jeunes à Arthabaska, L'Islet, Ste-Anne-de-Beaupré, Forestville et St-Raymond. Il travailla ensuite comme bibliothécaire au Campus Notre-Dame-de-Foy, à St-Augustin-de-Desmaures. Il laisse dans le deuil, outre les membres de sa famille religieuse, ses sœurs Jeannine, Gratia (feu Jean-Roch Girard) et Marie-Estelle (feu Fernand Hardy), ses frères François (Nicole Dugré), Jean (Élisabeth Fournier) et David (feue Lise Lamothe), sa belle-sœur Jeannine Trépanier (feu Charles) ainsi que plusieurs neveux, nièces et amis.Suivra par la suite l'inhumation des cendres au cimetière Notre-Dame-de-Belmont, à Québec.